Цветы для чемпионки. В администрации города Кудымкара глава города поздравил и вручил благодарность мастеру спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Стефании Надымовой. Она стала победительницей первого в России этапа женского Кубка России по лыжному двоеборью.

Завоевать победу за столь короткий период у девушки получилось благодаря тому, что она все свое время посвящает спорту. Время, проведенное на тренировках в Нижнем Тагиле и Чайковском, было потрачено не зря.

Различные кубки и медали спортсменка завоевывает уже не первый год. Увлекаться лыжным спортом она с раннего детства. А первые соревнования и первая победа предопределили ее судьбу.

Больше всего родители рады последним успехам дочери. Они, как и сама Стефания, этого события ждали уже давно.

В спорт своих детей привел Георгий Петрович сам. И он лучше всех знает, какой ценой достаются награды и как приходится переживать за поражения.

Впереди летний чемпионат, первый континентальный кубок по лыжному двоеборью. А это уже международный уровень соревнований. А это значит, что отдыхать и расслабляться Стефании некогда, тренировки продолжаются.

Кар администрацияын чествуйтiсö Россиялiсь чемпионкаöс. Стефания Надымова таво шедтiс спортын вылын победаэз. Кудымкарскöй администрацияын глава сертификатöн и дзоридззезöн аттьöалiс Стефания Надымоваöс, лыжнöй двоеборье сьöртi чемпионкаöс, трамлиннэз вывсянь чеччаломын вермисьöс.

Шедтыны эттшöм дженыт кад коста сэтшöм вылын вермöммез нывкалöн шогмис сысянь, что быдöс асьсö сiя сетiс спортлö. Нижньöй Тагилын и Чайковский карын пырся тренировкаэзлö сетöм кад эз вöв видзöм весь.

Кубоккез да медаллез спортсменка шедтö уна годдэз сьöрна. Быдмыны лыжнöй спортын сiя пондiс учöтсянь, первöй пессьöм и первöй победа туйдöтiсö ыджыт успех вылö.

Медбöрья вермöммезлö аймам радуйтчöны медöддьöн. Нiя, кыдз и ачыс Стефания, шогмöм событие важынни видзчисисö.

Спортö челядьöс вайöтiс Стефаниялöн айыс, Георгий Петрович. Сiя буржыка быдöннысся тöдö, кытшöм вынöн дöнзисö быдöс наградаэз и кыдз ёна доймис пораженнеэз коста сьöлöм.

Одзын Россиялöн гожумся чемпионат, лыжнöй двоеборье сьöртi первöй континентальнöй кубок, а этö международнöй уровень ни, сiйöн шоччисьны аслыс Стефания оз сет, тренировкаэз мунöны одзлань.