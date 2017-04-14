В Коми-пермяцком краеведческом музее началась реализация проекта «И сердце хочет вселенски биться». 23 ученика из Коми округа пожелали стать участниками нового проекта музея, который направлен на знакомство с творчеством художника.

На занятии участники проекта познакомилась с многогранной личностью Петра Ивановича Субботина-Пермяка и его творческим наследием.

Создавать свои творческие работы участники проекта будут после шестого занятия, после посещения дома-музея Василия Каменского в селе Троица. В рамках проекта «И сердце хочет вселенски биться» группа детей будет работать на различных площадках, которые состоят из мастер-классов, встреч с художниками. Вся работа направлена на углубленное изучение художественного наследия и личности педагога, талантливого организатора, художника-авангардиста П.И. Субботина-Пермяка.

Ребята надеются, что у них все получится. И участие в данном проекте поможет им добиться поставленной цели.

«И сердце хочет вселенски биться» нима проект пондöтчис уджавны. Округись кыкдас куим велöтчись кöсйисö участвуйтны музейлöн виль проектын, кöда пыдына тöдсöтö Субботин-Пермяклöн творчествокöт.

Творческöй группакöт занятие вылын велöтiсö да тöдмалiсö быдöс, мый керис да пыртiс оланö Петр Иванович Субботин-Пермяк.

Творитны и лöсьöтны ассиныс уджжез велöтчиссез пондасö кватьöт занятие бöрсянь, кöр ветласö Троица посадiсь Василий Каменскийлöн дом- музейö. «И сердце хочет вселенски биться» нима проектлöн рамкаэз пытшкын челядьлöн группа пондас уджавны быдкодь площадкаэз вылын, кöдна лöсьöтöмöсь мастер-классэзiсь, художниккезкöт пантасьöммезiсь. Быдöс уджыс иньдöтöм художник-авангардист, талантливöй организатор и педагоглiсь личность да художественнöй наследие пыдына велетöм вылö.