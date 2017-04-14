И сердце хочет вселенски биться
В Коми-пермяцком краеведческом музее началась реализация проекта «И сердце хочет вселенски биться». 23 ученика из Коми округа пожелали стать участниками нового проекта музея, который направлен на знакомство с творчеством художника.
На занятии участники проекта познакомилась с многогранной личностью Петра Ивановича Субботина-Пермяка и его творческим наследием.
Создавать свои творческие работы участники проекта будут после шестого занятия, после посещения дома-музея Василия Каменского в селе Троица. В рамках проекта «И сердце хочет вселенски биться» группа детей будет работать на различных площадках, которые состоят из мастер-классов, встреч с художниками. Вся работа направлена на углубленное изучение художественного наследия и личности педагога, талантливого организатора, художника-авангардиста П.И. Субботина-Пермяка.
Ребята надеются, что у них все получится. И участие в данном проекте поможет им добиться поставленной цели.
«И сердце хочет вселенски биться» нима проект пондöтчис уджавны. Округись кыкдас куим велöтчись кöсйисö участвуйтны музейлöн виль проектын, кöда пыдына тöдсöтö Субботин-Пермяклöн творчествокöт.
Творческöй группакöт занятие вылын велöтiсö да тöдмалiсö быдöс, мый керис да пыртiс оланö Петр Иванович Субботин-Пермяк.
Творитны и лöсьöтны ассиныс уджжез велöтчиссез пондасö кватьöт занятие бöрсянь, кöр ветласö Троица посадiсь Василий Каменскийлöн дом- музейö. «И сердце хочет вселенски биться» нима проектлöн рамкаэз пытшкын челядьлöн группа пондас уджавны быдкодь площадкаэз вылын, кöдна лöсьöтöмöсь мастер-классэзiсь, художниккезкöт пантасьöммезiсь. Быдöс уджыс иньдöтöм художник-авангардист, талантливöй организатор и педагоглiсь личность да художественнöй наследие пыдына велетöм вылö.
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