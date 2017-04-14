Если бы молодость знала

Обсудили вопросы молодежной политики. В Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа состоялась информационная встреча по вопросам молодежной политики. Во встрече приняли участие представители студенческой молодежи, специалисты по молодежной политике, заместители директоров по воспитательной работе учреждений общего и профессионального образования.

Коми-Пермяцкöй округлöн делоэз сьöртi министерствоын чулалiс паськыт собранне. Первуись сы вылын öтлаын öксисö юралiссез и велöтчан заведеннеэзiсь специалисттэз да велöтчиссез.

Информационнöй пантасьöм нуöтiсö округöн юралiсь Виктор Рычков и Пермскöй крайись дополнительöй образованне да молодежнöй политика сьöртi управленнеöн веськöтлiсь Дмитрий Жадаев.

Дмитрий Жадаев баитiс крайын томпöлöслöн политики йылiсь, бöрйис приоритетнöй направленнеэз и программаэз, кöдна коласö томмезлö зоралöм да быдмöм понда. Округись том, активнöй морттэзлöн олан сылö неумöля тöдса, юралiсь пасйис, мый эта территория вылiсь томмезлöн эмöсь быдöс возможносттез кайны поспу вылö вылынжыка, шедтыны финансовöй отсöт и иньдöтны сьöм отирлiсь одзланься олан бурсьöтöм вылö.

Эта собранне вылын министерствоын юралiссез öтлаын школаэзын велöтiссезкöт видзöтiсö, кытшöм шанссэз том отирлö сетö Пермскöй крайлöн форумнöй кампания да мöдiк направленнеэз, кöднö оз дугдö зорöтны. Видзöтiсö и смежнöй отрасллез, кöднакöт сiдзжö уна йитöмыс, этö: культура, спорт и внутренньöй политика.