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Вернулись с наградами

киокусинкай

Сразу два первых, одно второе и одно третье место завоевали на краевом первенстве по киокусинкай каратэ воспитанники кудымкарского спортивного клуба «Дан» ДЮСШ. Соревнования проходили в Кизеле 8-9 апреля.

На краевом первенстве по кумитэ среди девушек и юношей, юниоров и юниорок участие приняли 153 спортсмена из 13 городов Прикамья.

Киокусинкай каратэ в Кудымкаре развивается уже не первый год. Этот вид спорта полюбился многими ребятишками. Каратэ принимает лишь самых достойных, а их в городе немало. И их число постоянно растет

Кудымкарись каратисттэз шедтöны виль вермöммез. Киокусинкай каратэлöн спортивнöй школаись  воспитаниккез вайисö вермасьöм вылiсь нель победа. Сразу кык первöй, öтiк вторöй и öтiк куимöт места босьтiсö киокусинкай каратэ сьöртi крайлöн первенство вылын ДЮСШ-ись челядь - «ДАН» нима спортивнöй клубись воспитаниккез. Соревнованнеэз мунiсö Кизелын, апрель кыкьямысöт-öкмысöт луннэзö.

Нывкаэз и зонкаэз, юниоррез и юниоркаэз коласын кумитэ сьöртi вермасьöм краевöй первенство вылын мунiс дзирыта. Соревнованнеэзын участвуйтiсö Пермскöй крайись даскуим карись 153 спортсмен. Босьтны  эттшöм вылын вермöммез и лоны победительöн вын сьöртi только медвынаэзлö.

Киокусинкай каратэ Кудымкарын зорамö уна годдэз. Эта спортлöн вид лоис челядьöн радейтана увлеченнеöн. Каратэ примитö дзир меддостойнöйесö, а нiя татöн уна. 


Опубликовано: 14.04.2017 в 12:22 в рубрике - Новости

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