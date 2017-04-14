Вернулись с наградами

Сразу два первых, одно второе и одно третье место завоевали на краевом первенстве по киокусинкай каратэ воспитанники кудымкарского спортивного клуба «Дан» ДЮСШ. Соревнования проходили в Кизеле 8-9 апреля.

На краевом первенстве по кумитэ среди девушек и юношей, юниоров и юниорок участие приняли 153 спортсмена из 13 городов Прикамья.

Киокусинкай каратэ в Кудымкаре развивается уже не первый год. Этот вид спорта полюбился многими ребятишками. Каратэ принимает лишь самых достойных, а их в городе немало. И их число постоянно растет

Кудымкарись каратисттэз шедтöны виль вермöммез. Киокусинкай каратэлöн спортивнöй школаись воспитаниккез вайисö вермасьöм вылiсь нель победа. Сразу кык первöй, öтiк вторöй и öтiк куимöт места босьтiсö киокусинкай каратэ сьöртi крайлöн первенство вылын ДЮСШ-ись челядь - «ДАН» нима спортивнöй клубись воспитаниккез. Соревнованнеэз мунiсö Кизелын, апрель кыкьямысöт-öкмысöт луннэзö.

Нывкаэз и зонкаэз, юниоррез и юниоркаэз коласын кумитэ сьöртi вермасьöм краевöй первенство вылын мунiс дзирыта. Соревнованнеэзын участвуйтiсö Пермскöй крайись даскуим карись 153 спортсмен. Босьтны эттшöм вылын вермöммез и лоны победительöн вын сьöртi только медвынаэзлö.

Киокусинкай каратэ Кудымкарын зорамö уна годдэз. Эта спортлöн вид лоис челядьöн радейтана увлеченнеöн. Каратэ примитö дзир меддостойнöйесö, а нiя татöн уна.