Вернулись с наградами
Сразу два первых, одно второе и одно третье место завоевали на краевом первенстве по киокусинкай каратэ воспитанники кудымкарского спортивного клуба «Дан» ДЮСШ. Соревнования проходили в Кизеле 8-9 апреля.
На краевом первенстве по кумитэ среди девушек и юношей, юниоров и юниорок участие приняли 153 спортсмена из 13 городов Прикамья.
Киокусинкай каратэ в Кудымкаре развивается уже не первый год. Этот вид спорта полюбился многими ребятишками. Каратэ принимает лишь самых достойных, а их в городе немало. И их число постоянно растет
Кудымкарись каратисттэз шедтöны виль вермöммез. Киокусинкай каратэлöн спортивнöй школаись воспитаниккез вайисö вермасьöм вылiсь нель победа. Сразу кык первöй, öтiк вторöй и öтiк куимöт места босьтiсö киокусинкай каратэ сьöртi крайлöн первенство вылын ДЮСШ-ись челядь - «ДАН» нима спортивнöй клубись воспитаниккез. Соревнованнеэз мунiсö Кизелын, апрель кыкьямысöт-öкмысöт луннэзö.
Нывкаэз и зонкаэз, юниоррез и юниоркаэз коласын кумитэ сьöртi вермасьöм краевöй первенство вылын мунiс дзирыта. Соревнованнеэзын участвуйтiсö Пермскöй крайись даскуим карись 153 спортсмен. Босьтны эттшöм вылын вермöммез и лоны победительöн вын сьöртi только медвынаэзлö.
Киокусинкай каратэ Кудымкарын зорамö уна годдэз. Эта спортлöн вид лоис челядьöн радейтана увлеченнеöн. Каратэ примитö дзир меддостойнöйесö, а нiя татöн уна.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Если бы молодость знала
И сердце хочет вселенски биться
Газификация продолжается
Цветы для чемпионки
Ученики Хабенского сорвали овации
Кудымкар готовится к паводку
Паводок: будьте начеку
Пьяное ДТП: экс-начальнику ГИБДД Кудымкара вынесли приговор
Экс-начальнику ГИБДД Кудымкара грозит 7 лет тюрьмы
Семья считает
Добавить комментарий: