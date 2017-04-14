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Встреча двух театральных студий

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Встреча двух театральных студий. В Коми-Пермяцком национальном драматическом театре встретились две театральные студии Это детская студия Коми-Пермяцкого драматического театра «Лики» и Пермская студия творческого развития Константина Хабенского «Оперение». Подружились и нашли общий язык воспитанники двух студий  сразу же. Для студийцев провели мастер-классы по пластике и  сценической речи.

Дзирыт пантасьöм. Коми-Пермяцкой драматическöй театрын гöссезöн вöлiсö Константин Хабенскийлöн Пермскöй театральнöй студияись челядь и педагоггез. Öтлаын Кудымкарись «Лики» нима театральнöй студиякöт нiя чулöтiсö уникальнöй мастер-классэз.

Пластика сьöртi мастер-класс нуöтiс Сюзанна Калашниченко. Перемись гöссез велöтiсö челядьöс лоны пластичнöйезöн, сцена вылын бытшöммезöн. Профессионалсянь первöй навыккезö велöтчöм мунiс кокнита.

Быдöс бура гленитчис и локтiссезлö. «Оперение» нима театральнöй студияись челядь этö пантасьöмсö сiдзжö важынни видзчисисö, сiйöн öтласа мастер-класс Кудымкарын мунiс эшö буржыка, нежели думайтсис.

Мöдiк мастер-класс челядькöт чулöтiс сценическöй речь сьöртi мастер Алексей Шумков. Правильнöя и бура баитöм дорö сiя велöтö актеррезöс уна годдэз.

Правильнöй баитöм, интонация и быд шы орсö артист уджын ыджыт роль, лоны этаын успешнöйöн петö не быдöнныслöн, но эттшöм занятиеэз пыр сетöны колана навыккез.


Опубликовано: 14.04.2017 в 13:00 в рубрике - Новости

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