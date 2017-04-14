Пасхальная радость
В воскресенье в культурно-деловом центре Кудымкара пройдет городской пасхальный фестиваль. В программе запланированы выставка «Пасхальная радость» и праздничный концерт, с участием творческих коллективов города и учащихся воскресной школы Свято-Никольского Кафедрального Собора. Начало праздника в 14 часов. Вход свободный.
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