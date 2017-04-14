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Пасхальная радость

пасхальная радость

В  воскресенье   в культурно-деловом  центре  Кудымкара пройдет городской пасхальный фестиваль. В программе запланированы выставка «Пасхальная радость» и   праздничный концерт, с  участием творческих  коллективов   города  и  учащихся  воскресной  школы  Свято-Никольского Кафедрального Собора.   Начало праздника  в  14 часов.  Вход  свободный.


Опубликовано: 14.04.2017 в 14:51 в рубрике - Новости

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