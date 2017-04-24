Ремонт нужен, но в бюджете денег нет

Во время ненастья, которое пережил Пермский край, значительных происшествий на территории региона не зарегистрировано. Но где тонко - там и рвется. В селе Пожва муниципальный жилой дом из-за сильного ветра остался без крыши. Это стало последней каплей в чаше бедствий людей, живущих здесь.

Хоть по образованию далеко не строитель, Людмила Артемчук закрывает пленкой дыры в крыше. Минувшей ночью ветер испытал ее на прочность.

Жители дома по улице Карла Маркса, 66 в Пожве проснулись от сильного шума минувшей ночью. Оказалось, что от сильного ветра стали отрываться листы железа на крыше дома.

Это жилье пожилая пара получила по договору социального найма от администрации 10 лет назад, после того как сгорел родной дом. Что могли, пенсионеры делали своими силами, приколачивали железо к кровле, ставили балки. Однако кровля по документам уже два года требует капитального ремонта.

Власти осмотр сделали. Но крышу так и не починили. Сейчас вода заходит в дом, промокает печка, вся влага скапливается в подвале. Чтобы не затопило погреб, установили насос.

Промокший пол под весом печи стал проседать. Чтобы источник тепла не провалился в цокольный этаж, конструкцию закрепили домкратом.

А пожвинские власти сегодня сделали очередное обследование кровли. Вывод – ремонт нужен, но его, скорее всего, не будет. Ведь в бюджете попросту нет денег.

Владимир Макаров, заведующий отделом по земельно-имущественным отношениям администрации Пожвинского сельского поселения: "Я не знаю, денег в казне нет. Рабочих также в администрации нет. За счет чего будем делать?".

Между тем, сильный ветер ожидается еще в ближайшие дни. Людмила Артемчук боится только одного – что крышу может сорвать полностью. В таком случае в доме жить станет невозможно.