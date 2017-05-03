Первый в сезоне лесной пожар произошел недалеко от Кудымкара

Первый в новом сезоне крупный лесной пожар случился недалеко от Кудымкара. Огонь тушили сотрудники МЧС и добровольцы. Была угроза, что пламя перекинется на сухую траву и моментально дойдет до жилых домов. Кроме того, в этом месте проходят трубы, питающие город водой. В итоге, к счастью, на этот раз все потушили. Причина ЧП - скорее всего, неосторожное обращение с огнем во время празднования 1 мая.