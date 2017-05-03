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Уровень воды в Иньве растет

вода

За выходные уровень воды в реке Иньва в Кудымкаре вырос больше, чем на 1 метр. Если в пятницу, 28 апреля, он составлял 279 см, то  2 мая он был равен   401 см, сообщили в ЕДДС города.   Иньва  выходит из берегов при отметке в 530-550 см. На вопрос, когда ожидается пик половодья в Кудымкаре, специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов ответил, что в верховьях Иньвы снега еще довольно много. Сейчас он будет интенсивно таять. Ожидается,  что  пик половодья наступит  4-5 мая.


Опубликовано: 03.05.2017 в 17:40 в рубрике - Новости

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