Уровень воды в Иньве растет

За выходные уровень воды в реке Иньва в Кудымкаре вырос больше, чем на 1 метр. Если в пятницу, 28 апреля, он составлял 279 см, то 2 мая он был равен 401 см, сообщили в ЕДДС города. Иньва выходит из берегов при отметке в 530-550 см. На вопрос, когда ожидается пик половодья в Кудымкаре, специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов ответил, что в верховьях Иньвы снега еще довольно много. Сейчас он будет интенсивно таять. Ожидается, что пик половодья наступит 4-5 мая.