Море в огороде: Паводок пришел в Косинский район

В Коми-Пермяцком округе паводок вновь, как и год назад, начал топить дома в Косинском районе.

Паводок пришел внезапно. Буквально за несколько часов Иньва подтопила частный сектор в микрорайоне Юрино. В воде оказались огороды, подвалы, придомовые постройки.

Людмила Надымова: "Посмотрите, у меня море в огороде! Когда это еще высохнет!".

Своего пика половодье достигло 6 мая, уровень реки составил 5 метров 80 сантиметров. В зоне затопления оказались 52 дома. Это 168 человек, из них тридцать два ребенка. И вновь люди отказались покидать свои дома. От переезда во временный пункт МЧС отказались все. Очевидно, ждали отступления воды.

Уже седьмого мая уровень в Иньве стал понижаться. 8 мая спал больше чем на метр. На сегодня река уже находится в русле.

Резкий спад воды связывают с понижением температуры, в выходные дни столбик термометра держался на отметке не больше 4 градусов тепла, шел снег. Ущерб, утверждают горожане, все равно будет, несмотря на то, что бытовая техника и мебель нынче не пострадали. К тому же промокшая земля на огородах еще не скоро будет готова к посадкам.

Все экстренные службы в выходные дни работают в режиме повышенной готовности. Дежурят наряды спасателей. Ведется наблюдение за уровнем воды.

Владислав Мартев, начальник управления гражданской защиты администрации города Кудымкара: "Происходит стабилизация обстановки. Силы и средства работают в повышенной готовности, в зонах половодья у нас работают три пункта наблюдения".

Пока в Кудымкаре пик половодья пройден, в Косинском районе, по данным ЕДДС, идет рост уровня воды в реках Коса и Кама. В поселке Усть-Коса, который в прошлом году оказался полностью затоплен, на этот момент подтоплены 20 домовладений. И вода продолжает прибывать. По последним данным, в отдельных местах она уже заходит в дома.