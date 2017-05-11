Паводок отрезал село Усть-Коса от большой земли

В Косинском районе Коми-Пермяцкого округа вода отрезала от большого мира село Усть-Коса, которое год назад чуть ли не полностью уходило под воду. И вот история повторяется.

Поселок Усть-Коса оказался полностью отрезан от большой земли в результате разлива сразу трех рек. С одной стороны Камы, с другой – Косы, с третьей – реки Гнилухи. Добраться до поселка можно только на катерах или судах покрупнее. На одном берегу постоянно дежурят спасатели и медицинский персонал. Людям доставляют товары первой необходимости. В самом поселке на эту минуту подтоплено 31 домовладение. Три дома оказались по окна затоплены водой. Помня прошлогоднюю ситуацию, люди к половодью построили летние кухни на плотах. Сейчас они поднялись вместе с водой и качаются на волнах. В них люди и живут в разгул стихии. Таким же образом построены и тротуары, они также держатся на воде. Правда, ходить по ним нужно осторожно, ведь глубина воды в некоторых местах больше метра. Несмотря на тяжелую ситуацию, люди покидать поселок отказываются. Боятся оставить дома без присмотра. В прошлом году людей обещали переселить в районный центр. Это более сотни человек. По словам главы поселения, на эти цели выделено 49 млн рублей из бюджета края. На данный момент идет согласование проектов домов. Пока точную дату начала расселения назвать нельзя. Жители поселка на сходе граждан единогласно проголосовали за расселение.