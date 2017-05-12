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Вода в Усть-Косе пошла на спад

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Усть-Коса

Хорошие вести пришли из поселка Усть-Коса, где уже несколько суток сразу три реки топят жилые дома. По наблюдениям последних часов уровень воды пошел на спад. Скорее всего, сыграло свою роль наступившее в Пермском крае похолодание. Однако утром паводок и не думал отступать. Таким образом, на данный момент подтопленными считаются 33 сельских двора, из них три жилых дома ушли под воду по окна. Люди живут в летних кухнях, которые поставлены на понтоны. Дорогу, соединяющую Усть-Косу с внешним миром, затопило, продукты подвозят на лодках. По предварительным данным, вода в селе продержится еще несколько дней.

 


Опубликовано: 12.05.2017 в 09:45 в рубрике - Новости

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← В Юсьвинском районе высадился медицинский десант

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