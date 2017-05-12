Вода в Усть-Косе пошла на спад

Хорошие вести пришли из поселка Усть-Коса, где уже несколько суток сразу три реки топят жилые дома. По наблюдениям последних часов уровень воды пошел на спад. Скорее всего, сыграло свою роль наступившее в Пермском крае похолодание. Однако утром паводок и не думал отступать. Таким образом, на данный момент подтопленными считаются 33 сельских двора, из них три жилых дома ушли под воду по окна. Люди живут в летних кухнях, которые поставлены на понтоны. Дорогу, соединяющую Усть-Косу с внешним миром, затопило, продукты подвозят на лодках. По предварительным данным, вода в селе продержится еще несколько дней.