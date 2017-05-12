Инициативы коми-пермяков будут поддержаны
В Кудымкаре презентовали институт регионального и муниципального развития и поддержки общественных инициатив. За длинным названием стоят вполне насущные и конкретные задачи – поддерживать инициативы людей на местах, помогать продвигать проекты для решения проблем городов и районов края, проводить экспертизу решений власти. При этом важно, чтобы за каждым проектом стояли неравнодушные и активные люди. Представители института уточняют, что будут работать по всему краю, но Коми-Пермяцкому округу уделят особое внимание.
Олег Хараськин, руководитель института регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив: "Коми округ с учетом своей специфики, северной специфики, все-таки должен быть территорией приоритетной поддержки и внимания со стороны органов власти и краевой власти, и мы не должны ни в коем случае этого забывать".
Важно отметить, что помогать команда института будет по нескольким приоритетным направлениям, в числе которых развитие малых городов края и сельской местности. По сути, планируется создать связующее звено между общественниками и теми, кто готов вкладывать энергию, средства, интеллект в интересные проекты.
Анатолий Четин, директор Коми-Пермяцкого драматического театра им. Горького: "Я думаю, что уже пришло то время, когда надо самим нам проявить инициативу. Другое дело это нужно уметь оформлять всю эту документацию, проекты. Этому тоже нужно научиться, это не все умеют".
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