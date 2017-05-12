Переселение Усть-Косы: дальше обещаний не уплыли

Поселок Усть-Коса оказался отрезанным от большой земли. Впрочем, добраться до жителей сумел наш корреспондент.

Пройти к дому Валентины Бреевой не так-то просто. Вокруг стоит вода, глубина здесь больше метра. Вода не только подтопила территорию вокруг, но и зашла в дома. Жить здесь весной во время разлива рек невозможно. Помня прошлогоднюю ситуацию, люди к половодью построили летние кухни на плотах. Сейчас они поднялись вместе с водой и качаются на волнах. В них люди и живут в разгул стихии.

Валентина Бреева: "Во время паводка мы живем на летней кухне, которая у нас построена на плоту. Плот этот во время паводка всплывает, и в летней кухне воды нет".

В поселке на эту минуту подтоплено 31 домовладение. 3 дома оказались по окна затоплены водой. Вся мебель и бытовая техника подняты повыше. Несмотря на тяжелую ситуацию, люди из поселка не уезжают. Боятся без присмотра оставить свое жилье.

Тротуары в поселке Усть-Коса построены на специальных плотах. Во время паводка они поднимаются вместе с водой и по ним люди передвигаются по деревне.

Усть-Коса оказалась полностью отрезана от большой земли в результате разлива сразу трех рек, с одной стороны Камы, с другой Косы, с третей реки Гнилухи. Добраться до поселка можно только на катерах. На одном берегу постоянно дежурят три спасателя и карета скорой помощи.

В прошлом году людей из поселка - это больше 100 человек, обещали переселить в районный центр в село Коса. На сходе граждан все жители проголосовали за переезд. Однако обещания пока остались обещаниями.

- Никакого переселения нет. Когда мы увидим какой-то дом построили, фундамент заложили, это уже будет переселение.

По словам главы поселения, расселить людей должны были в два этапа. Первую половину поселка в 2017 году, вторую в 2018-м. На эти цели выделено из бюджета края 49 миллионов рублей. На данном этапе все еще идет экспертиза проектов новых домов.

Любовь Нефедъева, глава Светлечанского сельского поселения Косинского района: "Весь пакет документов собран, отправлен в министерство Пермского края. Заказаны проекты, но они еще на стадии экспертизы".

Пока точную дату расселения назвать нельзя. А люди убеждены, что такими темпами им и на будущий год придется встречать половодье в Усть-Косе и спать в холодных летних кухнях.