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Так и живём - ни моста, ни дороги

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 разрушена переправа

85-летняя пенсионерка Антонина Кривощекова, чтобы добраться до больницы, сначала проходит пешком несколько километров по грязи. Все дело в том, что единственный мост в деревню разрушен. Транспорт сюда не едет.

Антонина Кривощекова. «Пешком надо 4 км идти до Чинагорта, на автобус. Вот так вот и мучаемся.»

Еще недавно легковые машины могли проехать по объезду, который сделали рядом с мостом, но его смыло водой во время весеннего паводка. В итоге, сразу три деревни Истердор, Вижелово, Кубени оказались отрезаны от внешнего мира. Альтернативный путь есть, но по словам местных жителей, дорога там разрушена. Автобусы весной и осенью доехать не могут.

Вера Баяндина. «В нашу деревню есть два проезда -- вот здесь, где разрушенный мост, и ещё с другой стороны, но там дороги плохие, колеи большие сейчас, автобус не ездит».

мост

Когда мост развалился, люди всем миром писали обращение в местную администрацию. Тогда сказали, что деньги найдут и сооружение востановят. По словам жителей, местные власти обещали сделать мост еще 2 года назад. Однако обещания остались обещаниями. Мост по-прежнему не сделан.

По словам Юсьвинских чиновников, тогда денег найти не смогли. Сейчас ситуация стала лучше - средства нашлись. На ремонт моста планируют выделить 2,5 миллиона рублей.

Маргарита Златина, Председатель комитета территориального развития адинистрации Юсьвинского муниципального района: "Аукцион уже состоялся, и завтра будет расмотрение вторых частей. В течение 20 дней будет заключен муниципальный контракт и будут осуществляться работы по ремонту данного моста.- До сентября месяца мост должен быть построен".

В деревнях большая часть жителей пенсионеры, на такси денег у многих нет, поэтому  до магазинов и до медицинских учреждений людям придется ходить пешком.

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 16.05.2017 в 15:11 в рубрике - Новости

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Встретил энергетиков .. с топором →

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