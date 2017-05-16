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Встретил энергетиков .. с топором

свет

Житель Кудымкарского района встретил энергетиков .. с топором. Деревенскому жителю не понравилось, что бригада «Пермэнерго» лишила его бесплатной электроэнергии. Инцидент произошёл во время планового рейда в деревне Внуково, где у местного жителя обнаружили незаконное подключение к энергосетям. Энергетики начали демонтировать наброс на провода, а в это время на них чуть не набросился агрессивный хозяин дома – угрожал и демонстрировал топор. Пока ехала полиция, которую вызвали энергетики, мужчина – 39-летний не раз судимый хозяин дома - скрылся на чердаке, но позже сдался. Сейчас он находится под административным арестом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


Опубликовано: 16.05.2017 в 15:17 в рубрике - Новости

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