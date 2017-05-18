На главную - Новости

← Встретил энергетиков .. с топором

Долгий путь домой

   каски

Под Смоленском поисковый отряд нашёл останки солдата из Кудымкарского района. Василий Петрович Рысев ушел на фронт из деревни Лопатино в июне 1941 года, ему было 32 года. «Мне было всего три года, когда началась войны. Я и не помню отца, - рассказывает сын фронтовика Егор Рысев. - От отца осталась одна семейная фотография, где он вместе с мамкой. Мать все время фотографию хранила у себя. Она уже умерла, и сейчас эта фотография у меня». Сейчас сын и внук Василия Рысева готовятся в поездку в Смоленск – в начале июня они намерены посетить место, где были найдены останки их отца и деда и где их перезахоронили.


Опубликовано: 18.05.2017 в 12:46 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Встретил энергетиков .. с топором

Так и живём - ни моста, ни дороги

Глава края берет на заметку проблемы Коми-Пермяцкого округа

Переселение Усть-Косы: дальше обещаний не уплыли

Инициативы коми-пермяков будут поддержаны

Вода в Усть-Косе пошла на спад

В Юсьвинском районе высадился медицинский десант

Паводок отрезал село Усть-Коса от большой земли

Море в огороде: Паводок пришел в Косинский район

Уровень воды в Иньве растет


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Встретил энергетиков .. с топором

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru