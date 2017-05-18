Долгий путь домой
Под Смоленском поисковый отряд нашёл останки солдата из Кудымкарского района. Василий Петрович Рысев ушел на фронт из деревни Лопатино в июне 1941 года, ему было 32 года. «Мне было всего три года, когда началась войны. Я и не помню отца, - рассказывает сын фронтовика Егор Рысев. - От отца осталась одна семейная фотография, где он вместе с мамкой. Мать все время фотографию хранила у себя. Она уже умерла, и сейчас эта фотография у меня». Сейчас сын и внук Василия Рысева готовятся в поездку в Смоленск – в начале июня они намерены посетить место, где были найдены останки их отца и деда и где их перезахоронили.
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