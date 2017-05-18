В Кудымкаре пройдет экологический квест «Экомузейный эрудит»
В Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка сегодня пройдет «Ночь в музее». Акция приурочена к Международному Дню музеев, который ежегодно отмечается во всём мире 18 мая. С шести вечера до 23-х часов по всем экспозициям музея пройдет экологический квест «Экомузейный эрудит» для разных категорий посетителей. Чтобы успешно добраться до финала, участникам придется хорошо потрудиться на пяти станциях: «Загадки Вöрися», «Сказочная», «В гостях у Суседко», «Лесная», «Заповедная». На протяжении всей ночи будут работать выставки. Так, в рамках экспозиции «Отрадны сердцу эти звуки…», где представлена ретро-техника 30-х–80-х годов прошлого столетия, любителей музыки будут знакомить с историей звукозаписывающей техники, здесь можно увидеть и послушать старые пластинки, поиграть «в фанты». Выставка «Полотенце – река жизни» из фондов Игринского районного краеведческого музея расскажет о народной культуре удмуртов. Здесь же для посетителей будут организованы мастер-классы: по живописи, созданию цветочной поляны и куклы из разных природных материалов. У памятника Субботину-Пермяку состоится вечерний концерт творческих молодежных коллективов Кудымкара. Вход на все мероприятия свободный.
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