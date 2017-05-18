На главную - Новости

← Долгий путь домой

В Кудымкаре пройдет экологический квест «Экомузейный эрудит»

музей

В Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка сегодня пройдет «Ночь в музее».  Акция приурочена к Международному Дню музеев, который ежегодно отмечается во всём мире 18 мая. С шести вечера до 23-х часов  по всем экспозициям музея пройдет экологический квест «Экомузейный эрудит» для разных категорий посетителей. Чтобы успешно добраться до финала, участникам придется хорошо потрудиться на пяти станциях: «Загадки Вöрися», «Сказочная», «В гостях у Суседко», «Лесная», «Заповедная». На протяжении всей ночи будут работать выставки. Так, в рамках экспозиции «Отрадны сердцу эти звуки…», где представлена ретро-техника 30-х–80-х годов прошлого столетия, любителей музыки будут знакомить с историей звукозаписывающей техники, здесь можно увидеть и послушать старые пластинки, поиграть «в фанты». Выставка «Полотенце – река жизни» из фондов Игринского районного краеведческого музея расскажет о народной культуре удмуртов. Здесь же для  посетителей будут организованы мастер-классы: по живописи, созданию цветочной поляны и куклы из разных природных материалов. У памятника Субботину-Пермяку состоится вечерний концерт творческих молодежных коллективов Кудымкара. Вход на все мероприятия свободный.


Опубликовано: 18.05.2017 в 14:35 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Долгий путь домой

Встретил энергетиков .. с топором

Так и живём - ни моста, ни дороги

Глава края берет на заметку проблемы Коми-Пермяцкого округа

Переселение Усть-Косы: дальше обещаний не уплыли

Инициативы коми-пермяков будут поддержаны

Вода в Усть-Косе пошла на спад

В Юсьвинском районе высадился медицинский десант

Паводок отрезал село Усть-Коса от большой земли

Море в огороде: Паводок пришел в Косинский район


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Долгий путь домой

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru