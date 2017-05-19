В Кудымкаре появится свой яблоневый сад

Агротехнический техникум начал реализацию проекта, в рамках которого посадили первые саженцы яблонь. В этом важном для техникума и города событии принять участие пришли педагоги и студенты.

Для получения в будущем хорошего урожая были выбраны такие сорта, как «Краса Свердлова» и «Осенний уральский». В ближайшее время студенты техникума посадят Колоновидные сорта яблонь. Их существует более ста сортов, но для Кудымкарского сада выберут самые стойкие, те, которые больше подходят для нашего уральского климата.

Кудымкарын садитiсö яблоневöй сад. Коми-Пермяцкöй агротехническöй техникумись уджалiссез и велöтчиссез садитiсö яблоняэзлiсь первöй саженеццез.

«Краса Свердлова» и «Осенний уральский» сорттэз бöрйисö, медбы садитöмыс одзлань сетiс бур урожай. Садитiсö кыдз колö, быдöс правилоэз сьöртi. Агрономмез эта уджлiсь теориясö тöдöны бура.

Матын луннэзö техникумись велöтчиссез садитасö колоновиднöй яблоняэзлiсь сорттэз. Оланын нiя стося унажык, но татiсь сад понда бöрьясö медстойкöезö, быдмыны кöдналö кöдзыт уральскöй тöв уж точно оз мешайт. Куим-сизим год бöртi садитöм садiсь пондас туйны öктыны яблоккезлiсь бур урожай.