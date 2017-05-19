Что пожнем: В округе началась посевная кампания

Затяжная весна внесла свои коррективы в работу. На посевную механизаторы СПК «Россия» вышли только первого мая. Хорошую погоду бригады поджидали прямо на полях. В сухие и теплые дни работа здесь кипит. На сервинских полях работают две сеялки. Здесь вместе трудятся бригады Большой и Малой Сервы. Они всегда своевременно выполняют свои работы. Слаженно трудятся и в Таровской и Степановской бригадах. На их полях посевная уже подходит к концу. Ну, а лопатинцы вышли только недавно, сразу же, как только подсохла земля.

Никто из работников сейчас не считается со своим временем, поскольку все силы направлены на посевную.Даже горячую еду им привозят сюда. А пообедав, они сразу же приступают к работе. Здесь каждый знает, что весенний день год кормит.

Округись колхоззэз петiсö кöдзны. СПК «Россияись» бригадаэз пондöтiсö посевнöй кампания май месяцсянь.

Кузь тулыс хозяйствоэзлiсь уджжез невна вештiс, таво кöдзны россияна петiсö май первöй лунсянь. Кöс, шоныт луннэзö татöн пизьö удж. Сервинскöй ыббез вылын уджалöны кык сеялка, эстöн öтлаын кöдзöны СПК «Россиялöн» Учöт да Ыджыт Серваись бригадаэз. Бура уджалöны Таровоын и Степановоын, сэтчинiсь ыббез вылын помалöны посевнöй. Но, а Лопатинскöй ыббез вылö колхозниккез петiсö вöлись неважын, кыдз только пондiс косьтыны.

Колхозниккез тöдöны, мый зерновöй культураэзлiсь вегетационнöй период дзугны оз туй, медбы урожай шогмис бур, кöдзны колö тэрмасьöмöн, эта коста качественнöя керны быд удж.

Ассиныс кад россияна оз лыддьö, öнi уджалiссезлöн быдöс вынныс иньдöтöм посевнöй вылö.