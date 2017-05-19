Коми-Пермяцкий этнокультурный центр провел традиционную краевую творческую акцию «Эхо войны», посвященную 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Коми-Пермяцкöй этнокультурнöй центрын чулалiс краевöй акция «Войналöн говк». Нiя куимöтiсь чулöтiсö округись челядь понда война тема вылö лöсьöтöм паськыт мероприятие.

Акциялöн рамкаэз пытшкын оссисö быдкодь интерактивнöй площадкаэз, локтiссез тöдсасисö виль арт-объекттэзкöт, нiйö мастеритiсö окуглöн школаэзiсь велöтчиссез. Уджалiсö мастер-классэз. Учöт гöссез участвуйтiсö ныын активнöя. «Цветы лучше пуль» нима мастер-класс вылын этнокультурнöй центрись мастерицаэз велöтiсö челядьöс керны победалiсь символ, гöрд рöма дзоридззез.

ВОВ-ын вермöмлö козьналöм акция нуöтöм коста уджалiс кинозал, челядьлö мыччалiсо война, победа, а сiдзжо ветераннэз йылiсь лöсьöтöм видеороликкез, нiйö краевöй акциялöн участниккез снимайтiсöо и монтируйтiсö асьныс. Вердiсö велöтчиссезöс традиционнöй солдатскöй кашаöн. «Войналöн говк» нима акция помын наградитiсö конкурссэзын вермиссезöс, чулалiс «Мирное небо» нима флеш-моб, а даскык часö быдöнныслö мыччалiсо литературно-музыкальнöй композиция «Кöр мунiс война».