В Кудымкаре испекли блокадный хлеб

Тесто для хлеба замесили по особому рецепту, без использования дрожжей и других специй. Добавили воду, и начался процесс. Акцию, приуроченную дню Победы, провели учащиеся школы № 2 и сотрудники пекарни. Они вместе работали над проектом, благодаря которому школьники и жители Кудымкара смогли попробовать вкус блокадного хлеба.

Учащиеся школы с испеченным хлебом вышли на улицы города. Акция «Блокадный хлеб» не оставила никого равнодушным.

9 мая в день Победы учащиеся школы № 2 вновь вышли на улицы Кудымкара, чтоб угостить всех горожан блокадным хлебом. Они дали возможность узнать и познать, какой ценой досталась нам победа и даже попробовать ее на вкус.

Кудымкарын пöжалöны блокаднöй нянь. Эттшöм акция öтлаын чулöтöны карись кыкöт номера школа и быдöнныслö тöдса пекарня. Нянь кöтiсö особöй рецепт сьöртi. Дрожжи да мöдiк чöскыт торрез кöтöмö эз пырö. Пекарняись уджалiссез ордчöн кыкöт номера школаись велöтiссезкöт да велöтчиссезкöт öтлаын уджалiсö проект вылын, кöда пырйöт челядь и Кудымкарись уна олiссез пешлiсö война годдэзлiсь кöр.

Блокаднöй няньöн кыкöт номера школаись велöтчиссез петiсö Кудымкарлöн улицаэз вылö. Эттшöм пантасьöм некин эз видзчись. Акция «Блокадный хлеб» вöрзьöтiсь уна сьöлöммез.

Май öкмысöт лунö, Победа лунлöн праздникö, кыкöт номера шкоались челядь вились петасö отир дынö и гöститöтасö быдоннысö блокаднöй няньöн.