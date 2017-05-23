Бюджетные стройки: В новеньком ФАПе обвалился потолок

В поселке Октябрьский Кочевского района Коми-Пермяцкого округа в местном ФАПе пациентов вынуждены принимать чуть ли не под открытым небом. В потолке огромная дыра. История обретает особый смысл в связи с тем, что здание ФАПа считается новостройкой.

Проблемы в новеньком здании ФАПа поселка Октябрьский начались с малого. Сначала протекла крыша. Дальше - больше. На потолке появились подтеки, а после и огромная дыра.

Валентина Голубчикова, медсестра ФАПа села Октябрьский: "Трещины пошли, и образовалась дыра".

Через дыру видна крыша и гнилые доски. Обвалился потолок в процедурном кабинете, который сейчас находится под замком. Пятна от сырости видны и в коридоре, и в других палатах. От сырости на стенах начала появляться плесень. Сотрудники боятся новых обрушений.

Нарушения в строительстве сначала выявили на бумаге еще в 2015 году, по итогам проверки контрольно-счетной палаты. Недоделок оказалось почти на полмиллиона. Сейчас все вышло наружу.

Недоделки в ФАПе поселка Октябрьский видны с самого порога. Разбито крыльцо. Когда заходишь в помещение - плесень и дыры в потолке.

Медпункт торжественно открыло прежнее руководство района. На строительство затратили 3,5 миллиона рублей из муниципального бюджета. Через год первые проблемы, то электропроводка барахлит, то котельную водой затопит.

Татьяна Сухарева, жительница поселка Октябрьский: "Кочегарку затапливало у них. Так сейчас все строят и школы, и физзалы, и медпункты".

Восстанавливать ФАП вновь придется за счет районного бюджета. На данном этапе рабочая группа выявляет недоделки, после подсчитают нужную сумму, а после на ремонт, возможно, закроют здание медучреждения, но власти уверяют, что ни коим образом на предоставление медицинских услуг это не повлияет.

Татьяна Рублёвская, заместитель главы администрации Кочёвского муниципального района по социальным вопросам:

- Комиссия будет принимать решения, какие работы проводить. Но если закроют, население не пострадает, и медицинские услуги будут оказываться.

На севере округа за последние годы активно шло строительство ФАПов. В некоторых проблемы одни и те же - строительные недоделки. Другие вообще не функционируют, как в Косинском районе из-за того, что медики не идут работать. На строительство затрачены миллионы, а на ремонты, видимо, только еще предстоит тратиться.