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Ансамбль «Бур лун» вернулся с победой

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Бур лун

Вокальный ансамбль «Бур лун» ГУ МВД России по Пермскому краю вернулся с победой из Санкт-Петербурга. Коллектив занял первое место в номинации «Вокальный ансамбль» на конкурсе исполнителей XXVI Всероссийской благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей».За звание лучших боролись 265 конкурсантов из 76 регионов России. Пермский ансамбль представил номер на коми-пермяцком языке. Бур лун – в переводе с коми-пермяцкого языка «добрый день». Кроме того заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов вручил пермскому коллективу приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования. Уже в Перми вокалистов чествовал начальник регионального МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев. Вместе со словами благодарности он вручил артистам ценные подарки. «Проект призван сохранить память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, об их героизме и мужестве», - рассказали в пресс-службе ведомства. «Проект призван сохранить память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, об их героизме и мужестве», - рассказали в пресс-службе ведомства. 


Опубликовано: 25.05.2017 в 15:36 в рубрике - Новости

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