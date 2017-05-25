Пожарные оштрафовали Свято-Никольский кафедральный собор

Кудымкарский Свято-Никольский кафедральный собор наказали на 150 тысяч рублей за отсутствие пожарной сигнализации. А настоятель храма как должностное лицо получил штраф в 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в Госпожнадзоре. Сотрудники надзорного ведомства также говорят, что привлекли нарушителя по минимальной. По словам настоятеля храма, судебные тяжбы длятся с 2012 года. За это время в храме установили таблички, эвакуационный выход, стропила обработали огнезащитными материалами, поставили люки на чердак. На данный момент на согласовании проект по установке пожарной сигнализации, поэтому там уверены, что все недочеты удастся устранить, так что священнослужители со штрафами не согласны. Сейчас оспаривают возложенные взыскания в суде. Служебное рвение пожарных небезосновательно. В Коми-Пермяцком округе еще свежа в памяти предновогодняя история 2014 года, когда в селе Антипино Юсьвенского района загорелась церковь. В огне оказались более 100 икон, некоторые спасти не удалось. Из людей, к счастью, тогда никто не пострадал. Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.