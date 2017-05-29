Злостную алиментщицу из Кудымкара наказали условным сроком

За неоднократное нарушение действующего законодательства злостной алиментщице из Кудымкара назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. По опыту работы судебных приставов, именно реальная угроза оказаться за решёткой всё же заставляет некоторых граждан «вспомнить» о своих родительских обязанностях. На сегодняшний день долг по алиментам составляет в Прикамье более 4 миллиардов рублей.