Злостную алиментщицу из Кудымкара наказали условным сроком
За неоднократное нарушение действующего законодательства злостной алиментщице из Кудымкара назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. По опыту работы судебных приставов, именно реальная угроза оказаться за решёткой всё же заставляет некоторых граждан «вспомнить» о своих родительских обязанностях. На сегодняшний день долг по алиментам составляет в Прикамье более 4 миллиардов рублей.
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