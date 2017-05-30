Инициативное бюджетирование - это работает!
На заседании Правительства Пермского края подведены итоги конкурса проектов по инициативному бюджетированию. В нём приняли участие 29 муниципальных образований края, ими подано 462 заявки. В число победителей вошло 89 проектов. Из них семь проектов от муниципалитетов Коми-Пермяцкого округа. Победителем конкурса стал проект Верх-Иньвенского сельского поселения Кудымкарского района по строительству площадки для активного отдыха, сумма субсидии составляет 898 тысяч рублей. В Юсьвинском районе будут реализованы два проекта - обустройство катка (1 млн 149 тысяч рублей) и сельского парка культуры и отдыха в селе Юсьва (2 млн 430 тысяч рублей). Также край поддержал два проекта Юрлинского района - асфальтирование катка на межшкольном стадионе (1 млн 180 тысяч рублей) и устройство тротуара в железобетонном исполнении по улице Кувинская в селе Юрла (944 тысячи рублей). Юксеевское сельское поселение Кочевского района получит субсидию из краевого бюджета в размере 495 тысяч рублей на обустройство детской площадки «Дворик детства». У города Кудымкара край поддержал лишь один проект -обустройство зоны отдыха во дворе дома по улице Плеханова 17. В общей сложности муниципалитеты округа получат без малого 8 млн. рублей дополнительных средств.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Злостную алиментщицу из Кудымкара наказали условным сроком
«Музей будущего» не за горами
Пожарные оштрафовали Свято-Никольский кафедральный собор
Ансамбль «Бур лун» вернулся с победой
Бюджетные стройки: В новеньком ФАПе обвалился потолок
В честь гения военной разведки
В Кудымкаре испекли блокадный хлеб
Эхо войны
Что пожнем: В округе началась посевная кампания
В Кудымкаре появится свой яблоневый сад
Добавить комментарий: