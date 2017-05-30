На главную - Новости

← Злостную алиментщицу из Кудымкара наказали условным сроком

Инициативное бюджетирование - это работает!

народный бюджет

На заседании Правительства Пермского края подведены итоги конкурса проектов по инициативному бюджетированию. В нём приняли участие 29 муниципальных образований края, ими подано 462 заявки. В число победителей вошло 89 проектов. Из них семь проектов от муниципалитетов Коми-Пермяцкого округа. Победителем конкурса стал проект Верх-Иньвенского сельского поселения Кудымкарского района по строительству площадки для активного отдыха, сумма субсидии составляет 898 тысяч рублей. В Юсьвинском районе будут реализованы два проекта - обустройство катка (1 млн 149 тысяч рублей) и сельского парка культуры и отдыха в селе Юсьва (2 млн 430 тысяч рублей). Также край поддержал два проекта Юрлинского района - асфальтирование катка на межшкольном стадионе (1 млн 180 тысяч рублей) и устройство тротуара в железобетонном исполнении по улице Кувинская в селе Юрла (944 тысячи рублей). Юксеевское сельское поселение Кочевского района получит субсидию из краевого бюджета в размере 495 тысяч рублей на обустройство детской площадки «Дворик детства». У города Кудымкара край поддержал лишь один проект -обустройство зоны отдыха во дворе дома по улице Плеханова 17. В общей сложности муниципалитеты округа получат без малого 8 млн. рублей дополнительных средств.


Опубликовано: 30.05.2017 в 12:18 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Злостную алиментщицу из Кудымкара наказали условным сроком

«Музей будущего» не за горами

Пожарные оштрафовали Свято-Никольский кафедральный собор

Ансамбль «Бур лун» вернулся с победой

Бюджетные стройки: В новеньком ФАПе обвалился потолок

В честь гения военной разведки

В Кудымкаре испекли блокадный хлеб

Эхо войны

Что пожнем: В округе началась посевная кампания

В Кудымкаре появится свой яблоневый сад


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Злостную алиментщицу из Кудымкара наказали условным сроком

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru