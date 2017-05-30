Инициативное бюджетирование - это работает!

На заседании Правительства Пермского края подведены итоги конкурса проектов по инициативному бюджетированию. В нём приняли участие 29 муниципальных образований края, ими подано 462 заявки. В число победителей вошло 89 проектов. Из них семь проектов от муниципалитетов Коми-Пермяцкого округа. Победителем конкурса стал проект Верх-Иньвенского сельского поселения Кудымкарского района по строительству площадки для активного отдыха, сумма субсидии составляет 898 тысяч рублей. В Юсьвинском районе будут реализованы два проекта - обустройство катка (1 млн 149 тысяч рублей) и сельского парка культуры и отдыха в селе Юсьва (2 млн 430 тысяч рублей). Также край поддержал два проекта Юрлинского района - асфальтирование катка на межшкольном стадионе (1 млн 180 тысяч рублей) и устройство тротуара в железобетонном исполнении по улице Кувинская в селе Юрла (944 тысячи рублей). Юксеевское сельское поселение Кочевского района получит субсидию из краевого бюджета в размере 495 тысяч рублей на обустройство детской площадки «Дворик детства». У города Кудымкара край поддержал лишь один проект -обустройство зоны отдыха во дворе дома по улице Плеханова 17. В общей сложности муниципалитеты округа получат без малого 8 млн. рублей дополнительных средств.