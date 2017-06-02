Есть сныть - здоровым быть!

В Прикамье наступила пора сбора молодых побегов пикана. Это коми-пермяцкое слово знакомо любому деревенскому жителю. Растение знали и любили даже в древней Руси, называя его сныть. По виду неопытный собиратель не отличит пикан от побегов ядовитого борщевика. Потому и встретишь его на столе не часто.

Не торопясь, выбирая каждый листик, Елизавета Климова собирает один из первых даров природы. Коми-пермяки назвали эту траву пикан. На русском - сныть. Старается собрать самые молодые побеги, ведь они намного вкуснее. На столе это один из главных в это время деликатесов.

В почете у местных жителей эта трава давно, но в современности после исследований анализы показали, что она содержит полезные для человека железо, йод, марганец, магний и клетчатку. Местные жители пикан начинают собирать в начале лета. Растет он преимущественно в логах и низинах там, где недавно растаял снег.

Правда, диетологи советуют собирать пикан с крайней осторожность. Существует два вида этой травы. Одна полезна для человека, а другая может оказаться крайне опасной.

Нина Латышева, врач инфекционист больницы Коми-Пермяцкого округа: "Другой пикан который растет как сорняк, со светлым полым стволом его лучше в пищу не использовать. У него питательных веществ меньше, во-вторых, он может вызвать и пищевое отравление. И он несколько похож на борщевик".

Местные жители утверждают, что нужно знать, какую траву собирать. Ведь бывали случаи, когда люди по ошибке собирали опасный борщевик, получая серьезные ожоги. А полезный пикан отличают тонкие, острые, зеленые листья, вырастает он не более 40 сантиметров.

Рецептов блюд из пикана множество: пироги, каши, окрошки. Самый простой способ- отварить в течение нескольких минут и есть со сметаной.

Несмотря на то, что пикан растет все лето, собирать его советуют именно сейчас, пока не вырос, тогда он намного полезнее для здоровья. И готовить советуют сразу, ведь в заморозке растение теряет полезные свойства.