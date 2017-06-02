На главную - Новости

← Есть сныть - здоровым быть!

Семик - языческий день поминовения усопших

Смотреть

кладбище

На могиле родных Татьяна Минина отгоняет злых духов  с помощью ладана - это ароматизированная смола. Для женщины это обязательный обряд на языческий день поминовения усопших - Семик. Семик в округе традиционно проводят в седьмой четверг после Пасхи. Накануне этого дня ночью люди пекли пироги, чтобы принести на кладбище. Обязательно на столе ЧерриНянь - рыбный пирог.

У коми-пермяков по сложившейся традиции в Семик  кладбища становятся самым оживленным местом. Приходят туда с утра, раскладывают традиционные национальные блюда и едят. Причем принято приносить еды гораздо больше, чем смогут съесть.

 Людмила Михалевич объясняет : "Чтобы насытить всех родственников. Ведь не знаешь, кто придет на кладбище, может, много родственников придет. И может, будут и просящие, чтобы дать просящим".

Многие приезжают в этот день из других городов, поминают родных, после переходят к другим могилам.

В администрации Кочевского района постановили 1 июня, в честь Семика, признан выходным днем. Ведь, как подчеркнули местные власти, он особо важен в национальном сознании людей.

Татьяна Рублеская, Заместитель по социальным вопросам главы администрации Кочёвского муниципального района: "В этот день работники могут взять отгул в счет неиспользованного отпуска, сходить на кладбище помянуть своих родственников".

По материалам историков, важность Семика была обусловлена следующим: по народным представлениям, именно в этот день один раз в году души всех умерших "получали от Господа однодневный отпуск на землю".  Те же, кто не смог прийти на кладбище в Семик,  сделают это в день поминовения усопших, установленный Русской православной церковью - в Троицкую Субботу.


Опубликовано: 02.06.2017 в 15:22 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Есть сныть - здоровым быть!

Преданья старины глубокой

Инициативное бюджетирование - это работает!

Злостную алиментщицу из Кудымкара наказали условным сроком

«Музей будущего» не за горами

Пожарные оштрафовали Свято-Никольский кафедральный собор

Ансамбль «Бур лун» вернулся с победой

Бюджетные стройки: В новеньком ФАПе обвалился потолок

В честь гения военной разведки

В Кудымкаре испекли блокадный хлеб


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Есть сныть - здоровым быть!

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru