Семик - языческий день поминовения усопших

На могиле родных Татьяна Минина отгоняет злых духов с помощью ладана - это ароматизированная смола. Для женщины это обязательный обряд на языческий день поминовения усопших - Семик. Семик в округе традиционно проводят в седьмой четверг после Пасхи. Накануне этого дня ночью люди пекли пироги, чтобы принести на кладбище. Обязательно на столе ЧерриНянь - рыбный пирог.

У коми-пермяков по сложившейся традиции в Семик кладбища становятся самым оживленным местом. Приходят туда с утра, раскладывают традиционные национальные блюда и едят. Причем принято приносить еды гораздо больше, чем смогут съесть.

Людмила Михалевич объясняет : "Чтобы насытить всех родственников. Ведь не знаешь, кто придет на кладбище, может, много родственников придет. И может, будут и просящие, чтобы дать просящим".

Многие приезжают в этот день из других городов, поминают родных, после переходят к другим могилам.

В администрации Кочевского района постановили 1 июня, в честь Семика, признан выходным днем. Ведь, как подчеркнули местные власти, он особо важен в национальном сознании людей.

Татьяна Рублеская, Заместитель по социальным вопросам главы администрации Кочёвского муниципального района: "В этот день работники могут взять отгул в счет неиспользованного отпуска, сходить на кладбище помянуть своих родственников".

По материалам историков, важность Семика была обусловлена следующим: по народным представлениям, именно в этот день один раз в году души всех умерших "получали от Господа однодневный отпуск на землю". Те же, кто не смог прийти на кладбище в Семик, сделают это в день поминовения усопших, установленный Русской православной церковью - в Троицкую Субботу.