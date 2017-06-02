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Преданья старины глубокой

троица

С 1 по 9 июня Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени Субботина-Пермяка» проводит праздник «Святая Троица» на базе дома-музея художника Субботина-Пермяка. Праздник организован в рамках культурно-образовательной программы «Гажа луд» («Веселая поляна») и знакомит посетителей с историей возникновения семицко-троицких обрядов, народным фольклором, играми и обрядом украшения русской березки. Музей приглашает жителей города и округа встретить лето. Для  организованных  групп мероприятия проводятся по предварительным заявкам.


Опубликовано: 02.06.2017 в 12:51 в рубрике - Новости

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