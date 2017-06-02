Преданья старины глубокой





С 1 по 9 июня Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени Субботина-Пермяка» проводит праздник «Святая Троица» на базе дома-музея художника Субботина-Пермяка. Праздник организован в рамках культурно-образовательной программы «Гажа луд» («Веселая поляна») и знакомит посетителей с историей возникновения семицко-троицких обрядов, народным фольклором, играми и обрядом украшения русской березки. Музей приглашает жителей города и округа встретить лето. Для организованных групп мероприятия проводятся по предварительным заявкам.