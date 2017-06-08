Полиция запела на коми-пермяцком
Вокальный ансамбль «Бур лун» ГУ МВД России по Пермскому краю вернулся с победой из Санкт-Петербурга. Коллектив занял первое место в номинации «Вокальный ансамбль» на конкурсе исполнителей XXVI Всероссийской благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей». За звание лучших боролись 265 конкурсантов из 76 регионов России. Пермский ансамбль представил номер на коми-пермяцком языке. Бур лун – в переводе с коми-пермяцкого языка «добрый день». Подробности в программе "Новости культуры".
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