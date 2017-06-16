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В детском саду Кудымкара поставили экологическую сказку

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В детском саду показали "экологическую" сказку. В рамках года Экологии на базе детского сада № 17 "Солнышко" специалистами администрации г. Кудымкара показана костюмированная сказка "Жила-была королева мусорной кучи" для детей старшего дошкольного возраста. В конце мероприятия детям были вручены памятные подарки о проведенной экологической встрече.

Кар администрациялöн уджалiссез сувтöтiсö экологическöй тема вылö спектакль. Дассизимöт номера челядь садiсь группа понда сказка мыччалöны муниципальнöй контролись уджалiссез. Нiя адззисö бур способ велöтны челядьöс дзимлявны ёг да не чапкыны сiйö и сувтöтiсö неыджыт спектакль "Жила-была королева мусорной кучи".

Кöр бурыс вермис умöльсö и мусорнöй кучалöн королева пöртчис добрöй геройö муниципальнöй контролись сотрудниккез öтлаын челядькöт дзимлялiсö гöгöрись ёг и садитiсö ромашка. Сказка коста велöтiсö правилоэз и пыдынсьöтiсö тодоммез.

Экологическöй спектакль челядьлö ёна гленитчис. Эттшöм гöссез татöн первуись и вайисö нiя не только гажа сказка да велöтiсö бур дорö, но и козьналiсö козиннэз.

Эттшöм опыт администрацияись уджалiссезлöн практикаын первöй. Быдöс реквизиттэз и костюммез новоиспеченнöй актеррез керисö да вурисö асьныс. Челядь и дошкольнöй учрежденнеись уджалiссез виль сотрудничествлö лоисö радöсь.


Опубликовано: 16.06.2017 в 14:39 в рубрике - Новости

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