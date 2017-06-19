«Кудымкарский ухаб» собрал самых смелых водителей

Кудымкарский ухаб. В карьере близ села Отево вновь собрались автомобилисты, автолюбители и болельщики. Все они пришли посмотреть на соревнования автомобилей с повышенной проходимостью "Кудымкарский ухаб 2017" Участников нынче было не меньше, чем в прошлом году. На своих вездеходах на ухаб приехали самые смелые водители. Во время заездов их не пугали ни грязь, ни ямы. Экипажи показали свой высокий профессиональный уровень вождения.

Кудымкарскöй районiсь Отево посад дынын чулалiсö куимöт межмуницпальнöй соревнованнеэз "Кудымкарский ухаб 2017". Июнь дассизимöт лунö Отево дынiсь карьерын вились öксисö автомобилисттэз, автолюбителлез и уна болельщиккез. Быдöнныс локтiсö видзöтны повышеннöй проходимостьöн автомобиллез вылын вермасьöм.

Спортивнöй полоса вöлi километрся кузьжык, участниккезöс видзчисис дзирыт пессьöм. Экстрим радейтiсь отир видзчисисö зрелище.

Ассиныс вездеходдэз ухаб вылö петкотiсö только медвына да смев водителлез. Заезд коста некытшöм гöп и нять нiйö эз повзьöт, экипажжез мыччалiсö асьнысö вылын профессиональнöй уровень вылын.

Ухаблöн победителлезлö козьналiсö денежнöй козиннэз, дипломмез и благодарносттезöн аттьöалiсö быдöс участниккезöс.