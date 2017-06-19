«Чачасин» приглашает друзей

Коми-Пермяцкий этнокультурный центр проводит Межнациональный фестиваль детского творчества «Чачасин» (Ромашка). Фестиваль проводится с целью создания условий для поддержки талантливых детей и взаимообогащения культур разных народов. Он объединит юных звёздочек в единый цветок чачасин – символ солнца, тепла, радости и добра. Юные конкурсанты смогут проявить свои таланты в номинациях: «Народная песня», «Современная детская песня», «Хореография», «Оригинальный жанр», «Цирковое искусство», «Фольклорный театр». Дети из Кудымкарского и Юсьвинского районов показали свое творчество в Кудымкаре, а участники из Гайнского, Кочёвского, Косинского, Юрлинского районов – в с. Кочево. Отборочный этап фестиваля состоится 23 июня в этнокультурном центре, где выберут тех, кто будет выступать на гала-концерте. Он состоится в тот же день, и организаторы объявят победителей конкурса.