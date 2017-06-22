Тихая охота: грибной сезон начался раньше обычного

В Пермском крае пошли грибы. Причем на удивление рано, отмечают заядлые любители тихой охоты из Кудымкара. Они же советуют перед походом в лес узнать у кого-нибудь про секретные грибные места.

Молодые, недавно вышедшие маслята и подберезовики идут в корзину. Пора сбора наступила чуть раньше, чем обычно. Бывалые любители тихой охоты связывают это с дождливой погодой и непривычно низкой температурой для июня. Правда, пока грибов не так уж и много. Корзину набрать и за целый день не удается. Да и места грибные нужно знать. Поэтому собирают в основном для себя. На дороге торговцы не стоят, такая же ситуация и на рынках.

Маргарита Отинова: "Люди в основном для себя пока что собирают первые грибы. Хотят на жареху. А дальше по возможности и на рынок".

С наступлением поры сбора спасатели вновь вспоминают об элементарных мерах предосторожности в лесах. Пермского края. Ведь так называемые «потеряшки» не редкость, порой истории о них заканчиваются трагически.

Только в прошлом году в службу ЕДДС Кудымкарского района поступило три сообщения о пропажах людей. Одного нашли, вернули домой. Другого нашли мертвым. Третьего ищут до сих пор.

Поэтому спасатели напоминают, что лучше ходить по знакомым местам. Желательно не в одиночку. При себе держать телефон с заряженной батареей. Ведь зачастую именно по телефону удается найти заблудившегося человека. Также стоит обратить внимание на одежду.

Андрей Хрулев, начальник отдела гражданской защиты Администрации Кудымкарского муниципального района: "Мы одеваемся чаще всего при походе в лес в камуфляжную одежду, но спасатели рекомендуют одеваться в более яркую одежду, так легче найти потерявшегося человека".

Грибник Елена Мехоношина делится своими прогнозами. Если погода сохранится влажной, то уже в скором времени грибов станет больше, и пойдет королевский гриб этих лесов - рыжик.

Елена Мехоношина, жительница села Верх-Юсьва: "Если погода будет сырая, такая же, то уже в начале июля мы будем собирать, надеюсь, рыжики".

Тогда, люди уверены, и рыночные прилавки будут заполнены грибами. А пока, чтобы насладиться первыми дарами леса, видимо, нужно самому выходить на охоту.