Храму быть

Церковь Священномученика Власия, епископа Севастийского в селе Белоево не работала долгие годы.

Из истории: строительство храма было начато в 1858 году при графе Строганове, а завершилась стройка спустя десять лет в 1868 году. Здесь проводились службы и различные церковные праздники, но 2 ноября 1936 года церковь закрыли. И только сейчас нашлись неравнодушные люди, которые начали вести реставрационные работы и дали людям веру в то, что церковь вновь откроет свои двери для прихожан.

В эти дни на церкви Священномученика Власия, епископа Севастийского установили купол. Уже осенью надеются провести первое богослужение, которое жители села ждут с нетерпением. А когда все работы будут завершены, здесь планируют проводить божественные литургии и другие таинства.

Сё матöжык локтö сiя луныс, кöр Белоевоись вичкуын чулалас первöй служба. Священномученик Власий, епископ Севастийский нимöн шуöм вичку Белоевоын оз уджав уна годдэз. Строитны сiйö пондöтчисö 1858 годö, граф Строганов дырни, а помалiсö стройка 1868 годö. Чулöтлiсö татöн службаэз и быдкодь православнöй вежалуннэз, но быдöс помассис 1936 годся ноябрь кыкöт лунö, кöр вичкусö пöдналiсö. Только öнi, бöрья годдэзö, адззисисö неравнодушнöй морттэз, кöдна öтласа вынöн пондiсö реставрируйтны вичкусö.

Кусыньтчöм, важмöм, уналаöт разьсöм и нельки мукöдлаöт сотчöм вичку вильсямö син одзын. Öнi вичку вылö лэбтiсö кыкöт купол. Событие посад да сы олiссез понда зэв тöдчана. Арöн надейтчöны ни чулöтны первöй богослуженнё, кöдö ёна видзчисьöны прихожана. А сёрöныжк, кöр быдöс уджжез локтасö пом дынöдз, пондасö нуöтчыны божественнöй литургияэз да мöдiк таинствоэз.

Быдöнныс видзчисьöны ни сiйö лунсö, кöр Белоевоись лöньсö вились тыртасö джыняннэзлöн бытшöм шыэз.

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