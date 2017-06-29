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Дожди отрезали от «большой земли» целую деревню в Прикамье

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Без транспортного сообщения с остальным миром осталась целая деревня Подволошино и сотни ее жителей. В их числе маленькие дети. Причина тому – глубокий провал, образовавшийся на месте ремонтных работ, проведенных еще в прошлом году. Ситуацию усугубили и дожди.

В деревне Подволошино привыкли, что их грунтовая дорога становится непроезжей каждую весну и осень, но теперь несчастье пришло посреди лета. И со временем оно не исчезнет, как бывает с распутицей.


Опубликовано: 29.06.2017 в 15:12 в рубрике - Новости

Комментарии

Se29.06.2017 15:17
объехать никак?))))))

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