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Кудымкар собрал гостей на «Чудный карнавал»

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В Кудымкаре в эти выходные прошел ставший уже традиционным обрядовый фестиваль под названием "Чудный карнавал". В нем приняли участие представители малых народов России, гости из Удмуртии, Мордовии, Марий-Эл, Ханты-Мансийского автономного округа и республики Коми.

Большое праздничное шествие, сопровождается песнями и танцами. Традиционно с гуляния по городским улицам начинается обрядовый фестиваль финно-угорских народов "Чудный карнавал".

Целый парк деревянных фигур появился возле этнокультурного центра. Это мастера народных промыслов соревновались в умении на конкурсе "Ловья пу" - Живое дерево.

За четыре дня мастера создали деревянные фигуры, на которых изображены герои коми-пермяцких сказок и легенд, к примеру, это человеко-лось, он считался посредником между людьми и богами, а его образ уже стал визитной карточкой коми-округа.

Завершился фестиваль обучающим семинаром для писателей финно-угорских народов. Но гости знают, что вернутся на праздник и на следующий год.


Опубликовано: 11.07.2017 в 12:25 в рубрике - Новости

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