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Земляника или рыжики: что собирать в коми-пермяцких лесах?

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В Коми-Пермяцком округе в эти дни многие встали на распутье. Не секрет, что часть местных жителей неплохо зарабатывает на сборе грибов и ягод. Сегодня в лесу появились и те, и другие. Но мало. И только погода может подсказать, зачем идти в лес в эти выходные – за земляникой или за рыжиками.

Пока на сбор вышли люди в Кудымкарском и Юсьвинском районах. Спелую ягоду найти трудно. Ведь созрела только на половину. Советуют собирать как в поле, так и в лесу.

На данный момент, по словам опытных сборщиков, ягод мало из-за плохой погоды. Советуют выждать несколько дней, а только после выходить в лес.

Обычно пора сбора лесной земляники наступает во второй половине июня. В этом году опоздание почти на месяц.

А вот настоящие асы сбора стоят за рыночными прилавками. Они знают заветные места, и рассказывать о них не желают никому. Пользуясь своим доминирующим положением, устанавливают и собственные цены. Литровая банка земляники еще пару дней назад стоила у них 1000 рублей, сегодня аппетиты поменьше ровно наполовину.

В селе Верх-Юсьва также с первыми по-настоящему жаркими днями земляника в ходу. Вместе с ней в лесах появились и первые рыжики. Это уже результат прошедших дождей. Для этого деликатеса жара не во благо. Если тепло сохранится, то королевский гриб появится только осенью.


Опубликовано: 14.07.2017 в 10:32 в рубрике - Новости

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