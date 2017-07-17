В Кудымкарском районе прошел праздник «Цветковое заговенье»
В Кудымкарском районе возродили церковный обряд под названием «Цветковое заговенье». Его отмечали вплоть до конца XIX века. Согласно традициям, именно сейчас сбор цветов и лекарственных трав считается лучшим временем.
На празднике травы гостей встречали с хлебом и солью и знакомили с траициями забытого дня. Народный праздник, луговой гулянье «Цветковое заговенье» - старинный обряд Коми-Пермяцкой земли. Этот волшебный день наши предки связывали с расцветом сил природы. О том, как возродили этот праздник в наши дни, Специальный репортаж
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