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← Земляника или рыжики: что собирать в коми-пермяцких лесах?

В Кудымкарском районе прошел праздник «Цветковое заговенье»

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В Кудымкарском районе возродили церковный обряд под названием «Цветковое заговенье». Его отмечали вплоть до конца XIX века. Согласно традициям, именно сейчас сбор цветов и лекарственных трав считается лучшим временем.

На празднике травы гостей встречали с хлебом и солью и знакомили с траициями забытого дня. Народный праздник, луговой гулянье «Цветковое заговенье» - старинный обряд Коми-Пермяцкой земли. Этот волшебный день наши предки связывали с расцветом сил природы. О том, как возродили этот праздник в наши дни, Специальный репортаж


Опубликовано: 17.07.2017 в 13:56 в рубрике - Новости

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← Земляника или рыжики: что собирать в коми-пермяцких лесах?

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