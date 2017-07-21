В Коми-округе восстановили древний музыкальный инструмент

В Коми-округе восстановили старинный музыкальный инструмент – сигудэк. Более того, на нем уже сыграли так, что победили на международном фестивале. Говорят, он чем-то напоминает скрипку.

История Перы и Зырян из коми-пермяцких сказок, наверняка, известна всем в округе. Именно с этой музыкальной постановкой детский коллектив "Пэлянок" взял первое место на международном фестивале в деревне Быги. По словам руководителя ансамбля, жюри оценило как наряды, так и исполнение, то, что они полностью соответствуют образу народов старины.

В глаза бросились и музыкальные инструменты. К примеру, в старину коми-пермяки играли на сигудэке, который в наши дни сохранился разве что в музейных экспонатах.

Коми-пермяцкий инструмент сигудэк можно сравнить с обычной скрипкой. Правда, есть и несколько отличий. Самое главное – звучание. Скрипка берет более высокие тона. Сигудэк же рассчитан для более низкого звучания.

Воссоздал инструмент Святослав Кривощеков вместе с учителем в сельской школе. Еще в 30-е годы этот народный инструмент был практически в каждом доме коми-пермяков. Тогда для изготовления использовали дерево, железо, кожу, играли на праздниках, брали с собой в лес. Сейчас задача Святослава Кривощекова довести народный инструмент до идеального звучания, ведь верит в то, что сигудэк в округе станет не менее популярным, чем скрипка.