Житель Кудымкара превращает город в Дубраву

Житель Кудымкара Константин Шиманович решил собственноручно и в одностороннем порядке превратить свой город в Дубраву. Это, конечно, шутка, уточняет он. Но его реальные дела достойны похвалы и уважения. Дубы он действительно садит, и по всей округе.

До 8 месяцев Константин Шиманович молодые дубы взращивает дома, после пересаживает на улицу. Старается это делать во второй половине лета.

Главная проблема - найти неповрежденные желуди. Созревают плоды в конце сентября, после чего падают на землю. Нужно успеть, чтобы их не испортили насекомые и птицы.

Сейчас пятилетние деревья начинает высаживать в центре города. Первое посадили возле медицинского училища. И еще 10 появится в ближайшее время.

Садить деревья будут городские активисты, а жители, несомненно, за то, чтобы заменить тополя, которые до сих пор распространены на территории города, на другие породы, и не только на дубы.