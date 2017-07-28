Житель Кудымкара превращает город в Дубраву
Житель Кудымкара Константин Шиманович решил собственноручно и в одностороннем порядке превратить свой город в Дубраву. Это, конечно, шутка, уточняет он. Но его реальные дела достойны похвалы и уважения. Дубы он действительно садит, и по всей округе.
До 8 месяцев Константин Шиманович молодые дубы взращивает дома, после пересаживает на улицу. Старается это делать во второй половине лета.
Главная проблема - найти неповрежденные желуди. Созревают плоды в конце сентября, после чего падают на землю. Нужно успеть, чтобы их не испортили насекомые и птицы.
Сейчас пятилетние деревья начинает высаживать в центре города. Первое посадили возле медицинского училища. И еще 10 появится в ближайшее время.
Садить деревья будут городские активисты, а жители, несомненно, за то, чтобы заменить тополя, которые до сих пор распространены на территории города, на другие породы, и не только на дубы.
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