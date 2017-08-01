На главную - Новости

← Житель Кудымкара превращает город в Дубраву

В Кудымкарском районе проверили охотничьи хозяйства

охотник

27 июля 2017 г госинспектором отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино по направлению ветеринарный надзор проведена внеплановая выездная  проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИВВА» и общества с ограниченной ответственностью "Национальная охота", которые осуществляют деятельность по созданию охотничьей инфраструктуры, обеспечению проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и их среды их обитания на территории охотничьего хозяйства "ИВВА" (Визяйский участок) и территории охотничьего хозяйства «Национальная охота» (Сергеевский участок) в Кудымкарском районе.

 В ходе проверки было установлено, что в обоих охотобществах ввоз диких животных, а также отлов с целью переселения, содержания и разведения в полувольных условиях и искусственно созданной среде в 2016-2017 годах не осуществлялось. Все биотехнические сооружения и кормовые поля расположены в достаточно удалённых местах от населённых пунктов и пастбищ животных. Контроль осуществляется во время обхода территории охотхозяйства егерями. Специализированное место разделки и обработки добытых диких охотничьих животных представляет обитый пищевым алюминием стол и железные бочки для сжигания биологических отходов. Информация о трупах павших особей диких животных поступает в Пермскую государственную инспекцию по контролю и регулированию животного мира и в ГБУВК «Кудымкарскаяская СББЖ» в г. Кудымкаре. Ведётся журнал учёта гибели и падежа охотопромысловых животных. На момент проверки установлено, что гибель диких животных в 2016-2017 г не зафиксирована. Установлено, что в обоих охотхозяйствах очень маленькая численность диких кабанов (всего 30 голов на оба хозяйства), которые в свою очередь еще и мигрируют с территорий охотобществ, по этой причине отстрел кабана отсутствует.

  По итогам проверки установлено, что на ООО "Национальная охота" и ООО "ИВВА" нарушений ветеринарного законодательства РФ и Технических регламентов таможенного союза не выявлено.


Опубликовано: 01.08.2017 в 18:09 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Житель Кудымкара превращает город в Дубраву

В Коми-округе восстановили древний музыкальный инструмент

Старейшее село Коми-Пермяцкого округа празднует юбилейпасти Алену

В Кудымкарском районе прошел праздник «Цветковое заговенье»

Земляника или рыжики: что собирать в коми-пермяцких лесах?

Добровольцы Коми-округа собирают деньги на скульптуру-талисман

Кудымкар собрал гостей на «Чудный карнавал»

Дожди отрезали от «большой земли» целую деревню в Прикамье

Храму быть

Тихая охота: грибной сезон начался раньше обычного


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Житель Кудымкара превращает город в Дубраву

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru