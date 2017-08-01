В Кудымкарском районе проверили охотничьи хозяйства

27 июля 2017 г госинспектором отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино по направлению ветеринарный надзор проведена внеплановая выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИВВА» и общества с ограниченной ответственностью "Национальная охота", которые осуществляют деятельность по созданию охотничьей инфраструктуры, обеспечению проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и их среды их обитания на территории охотничьего хозяйства "ИВВА" (Визяйский участок) и территории охотничьего хозяйства «Национальная охота» (Сергеевский участок) в Кудымкарском районе.

В ходе проверки было установлено, что в обоих охотобществах ввоз диких животных, а также отлов с целью переселения, содержания и разведения в полувольных условиях и искусственно созданной среде в 2016-2017 годах не осуществлялось. Все биотехнические сооружения и кормовые поля расположены в достаточно удалённых местах от населённых пунктов и пастбищ животных. Контроль осуществляется во время обхода территории охотхозяйства егерями. Специализированное место разделки и обработки добытых диких охотничьих животных представляет обитый пищевым алюминием стол и железные бочки для сжигания биологических отходов. Информация о трупах павших особей диких животных поступает в Пермскую государственную инспекцию по контролю и регулированию животного мира и в ГБУВК «Кудымкарскаяская СББЖ» в г. Кудымкаре. Ведётся журнал учёта гибели и падежа охотопромысловых животных. На момент проверки установлено, что гибель диких животных в 2016-2017 г не зафиксирована. Установлено, что в обоих охотхозяйствах очень маленькая численность диких кабанов (всего 30 голов на оба хозяйства), которые в свою очередь еще и мигрируют с территорий охотобществ, по этой причине отстрел кабана отсутствует.

По итогам проверки установлено, что на ООО "Национальная охота" и ООО "ИВВА" нарушений ветеринарного законодательства РФ и Технических регламентов таможенного союза не выявлено.