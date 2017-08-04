Местное телевидение в «цифре»
Вещание региональных программ в цифровом формате или так называемый мультиплекс сегодня презентовали в Карагайском районе и в Коми округе. С 1 августа смотреть новости Пермского края в высоком качестве сразу на двух каналах «Россия 1» и «Россия 24», а также по «Радио России» можно совершенно бесплатно, без всяких «тарелок» почти во всех уголках Прикамья. Правда, для этого надо иметь современный телевизор или специальную приставку.
В первом мультиплексе на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24», а также «Радио России» стартовали региональные выпуски «Вестей». Об этом сотрудники ГТРК «Пермь» рассказали в Карагае и Кудымкаре.
Григорий Старцев, глава Карагайского муниципального района: "Уже не надо эти «тарелки» устанавливать – установка стоит сейчас 6,5 тысяч рублей. Первый мультиплекс запущен, 10 каналов – они вполне удовлетворяют жителей той информацией, которая требуется".
Цифровое вещание – услуга абсолютно бесплатная, только нужно разово купить оборудование. Если телевизор выпущен до 2012 года, для подключения потребуется приставка и антенна, если позже, то он уже оснащен DVB-T2-тюнером, и для приема сигнала нужна только антенна.
Валерий Сергеев, директор ГТРК «Пермь»: "Это качественный и, самое главное, технологически современный переход с аналогового вещания".
В Коми округе цифровое телевидение уже доступно во всех районах, кроме Косинского. Здесь идет установка оборудования.
Виктор Рычков, глава Коми-Пермяцкого округа, министр Пермского края: "Уверен, что люди, которые хотя бы один раз посмотрели цифровое телевидение и увидели качество, сделают все, чтобы в кратчайший срок перейти от аналогового телевидения к цифровому".
В завершении дня сотрудники ВГТРК приехали в Пешнигородский детский дом, подарили воспитанникам приставку для приема сигнала первого мультиплекса, а также мячи и музыкальный центр. А после посмотрели дневной выпуск программы «Вести – Пермь».
Региональные новости уже второй день на цифровом канале в хорошем качестве могут видеть почти все жители Коми-Пермяцкого округа. «Вести» ежедневно идут на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», а также на «Радио России».
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