Фестиваль «Бур сур»: коми-пермяки соревнуются в варке пива

В эти выходные многолюдно и весело будет в деревне Мижуй Кудымкарского района. Здесь состоится традиционный фестиваль «Бур сур». Праздник полюбился и жителям Мижуя, и окрестных деревень. Выступления народных коллективов, игры, аттракционы, мастер классы ждут гостей праздничного действия. Впервые гостями фестиваля станет интереснейший коллектив из города Перми. Пройдут ставшие уже традиционными конкурсы и состязание мастериц варки пива. Будет ярмарка-продажа блюд вкусной коми-пермяцкой кухни. Будут и новые конкурсы.