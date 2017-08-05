Фестиваль «Бур сур»: коми-пермяки соревнуются в варке пива
В эти выходные многолюдно и весело будет в деревне Мижуй Кудымкарского района. Здесь состоится традиционный фестиваль «Бур сур». Праздник полюбился и жителям Мижуя, и окрестных деревень. Выступления народных коллективов, игры, аттракционы, мастер классы ждут гостей праздничного действия. Впервые гостями фестиваля станет интереснейший коллектив из города Перми. Пройдут ставшие уже традиционными конкурсы и состязание мастериц варки пива. Будет ярмарка-продажа блюд вкусной коми-пермяцкой кухни. Будут и новые конкурсы.
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