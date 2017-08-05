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Фестиваль «Бур сур»: коми-пермяки соревнуются в варке пива

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Бур-сур

В  эти выходные  многолюдно  и весело будет  в  деревне  Мижуй  Кудымкарского района. Здесь  состоится  традиционный  фестиваль  «Бур  сур».  Праздник  полюбился и  жителям  Мижуя,   и  окрестных  деревень.  Выступления народных коллективов, игры, аттракционы, мастер классы ждут гостей праздничного  действия. Впервые гостями фестиваля станет интереснейший коллектив из города Перми. Пройдут ставшие уже традиционными конкурсы и состязание мастериц варки пива. Будет ярмарка-продажа блюд вкусной коми-пермяцкой кухни. Будут  и  новые  конкурсы. 

 

 


Опубликовано: 05.08.2017 в 13:09 в рубрике - Новости

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