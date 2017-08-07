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Плотницкие забавы Кудымкарского района

плотниик

Администрация Кудымкарского района объявляет о проведении конкурса профессионального мастерства «Лучшая столярно – плотницкая бригада 2017 года»- «Плотницкие забавы». В конкурсе участвуют строительные бригады, работающие у субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых связана с лесопереработкой и зарегистрированных на территории района. Цель данного конкурса - повышение профессионального мастерства строительных бригад; выявление творческого потенциала и повышение престижа строительных бригад в лесоперерабатывающей отрасли; распространение положительного опыта победителей и участников состязания. В дальнейшем все конкурсные работы украсят земельный участок площадью 206 кв.м. по улице Пермяцкая 47 в Кудымкаре. Композиция благоустройства будет называться «Рождение новой семьи», где установят и деревянный мостик с перилами, и подковообразную арку, трибуну верности для молодоженов и другое. Все эти номинации включены в конкурс. Положение о конкурсе можно найти на официальном сайте администрации Кудымкарского района. Заявки принимаются до 10 августа. Подведение итогов 30 августа.


Опубликовано: 07.08.2017 в 14:16 в рубрике - Новости

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