В Кудымкаре реконструируют парк

В Кудымкаре разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022 годы». В рамках этой программы будут обустраиваться парки, скверы, места массового отдыха. А к 80-летию Кудымкара, который отметят в будущем году, изменит свой облик и парк культуры и отдыха имени Кривощекова. В 2018 году парку исполняется 120 лет, и конечно же, он требует обновления и реконструкции. На парк и Свято-Никольский храм обратил внимание и глава региона Максим Решетников во время своего визита в округ. Он пообещал помочь городу в вопросах финансирования этих объектов. И работы уже начались. Разработан проект обустройства парка, на основании которого будет идти реконструкция. Скоро парк примет совсем другой облик.