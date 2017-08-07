В Кудымкаре реконструируют парк
В Кудымкаре разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022 годы». В рамках этой программы будут обустраиваться парки, скверы, места массового отдыха. А к 80-летию Кудымкара, который отметят в будущем году, изменит свой облик и парк культуры и отдыха имени Кривощекова. В 2018 году парку исполняется 120 лет, и конечно же, он требует обновления и реконструкции. На парк и Свято-Никольский храм обратил внимание и глава региона Максим Решетников во время своего визита в округ. Он пообещал помочь городу в вопросах финансирования этих объектов. И работы уже начались. Разработан проект обустройства парка, на основании которого будет идти реконструкция. Скоро парк примет совсем другой облик.
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