Земля для многодетных: сделали все правильно

Земля для многодетных – как это должно быть. Практически идеальный для людей вариант организовали власти одного из районов Коми округа. Фактически это то, о чем не устают говорить. Сначала дороги, вода, электричество, и только потом – переселение. Как получилось сделать все правильно?

«Переезд не за горами», – улыбается Мария Сулейманова. В новый дом, который построила на земле, которая ей положена как многодетной матери, перебирается в районный центр соседней деревни.

Строили быстро, несмотря на то, что еще совсем недавно здесь было чистое поле. Ведь в первую очередь районные власти построили дороги. Проблем с доставкой материалов не возникло.

Чтобы сделать новый район привлекательным для жителей, здесь было построено 9,5 километров дорог в гравийном исполнении, а также проведен водопровод общей протяженностью более 8 километров.

После того как появились дороги и вода, люди за землей в микрорайоне пошли толпами. Всего здесь 147 земельных участков, часть отдали многодетным семьям, а часть – переселенцам из аварийного жилья, остальные уже распродали на аукционе всем желающим.

Лидия Митрофанова: "Там даже лес был. Убирают лес, быстро продвигается строительство".

Застроили микрорайон меньше чем за 2 года. Переехали в новые дома более ста семей. На создание инфраструктуры затратили около 60 миллионов рублей. За счет продажи участков часть из этих средств удалось "отбить".

Татьяна Моисеева, глава Юрлинского муниципального района: "Это и многодетные, и переселенцы из Пышьи, есть здесь программа «Кадры», которая работает в районе. Сейчас, я думаю, еще будут и дети-сироты. Это полностью компактный микрорайон. Отдельной категории граждан здесь нет".

Некогда поле – теперь жилая зона в черте села. По словам людей, так и нужно создавать новые поселки. Сначала дороги делать, а после их строительства беспрепятственно приступить можно, и никак не наоборот.

А Марина Сулейманова переедет в новый дом со своей семьей уже до конца месяца. Желающих поселиться в новом микрорайоне еще достаточно много, поэтому уже в скором времени его будут расширять – еще готовится 90 земельных участков, где также в первую очередь будут построены дороги и проведен водопровод.