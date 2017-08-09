Жители Кудымкара просят назначить публичные слушания по спрямлению Иньвы. 152 человека поставили свои подписи против проведения дноуглубительных и руслоспрямляющих работ на реке Иньва. Горожане считают, что это не решит проблему весеннего паводка и со временем приведет к заболачиванию части территории.-сообщает издание «Пармановости». Минприроды края разместило конкурсную документацию по проведению работ на реке Иньва: строительство нового канала от улицы Матросова в районе стадиона до устья реки Олыч, засыпка части русла Иньвы. На эти цели из федерального бюджета выделено 18 млн рублей. Бывший мэр Кудымкара Анатолий Голубков заявляет, что после таких действий часть города со временем станет болотом и рассадником инфекций. С ним согласны, как минимум, 152 человека, которые подписались под заявлением о назначении публичных слушаний по данному проекту и под заявлениями о недопустимости проведения этих работ. Заявления отправлены врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову, депутатам краевого парламента, а также в краевую прокуратуру и ОНФ.