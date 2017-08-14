Многодетная семья из Кудымкара стала «Семьей года»

Семья с шестью детьми из Кудымкара победила на федеральном конкурсе «Семья года». В ноябре Гатаулины поедут на награждение в Москву, а рассказ об их семье опубликуют в почетной книге «Семья года. Россия – 2017 год». Конкурс «Семья года» проходил в заочном формате: в Москву отправили презентации семей – победителей региональных этапов. В них рассказывалось о том, как живут семьи, чем увлекаются, какие достижения имеют. К каждой заявке прилагалась характеристика из регионального министерства социального развития. В пяти номинациях – «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России» и «Многодетная семья» – участвовали 322 семьи. Представителям Прикамья удалось войти в число 18 победителей. Семья Ирины Плотниковой и Вадима Гатаулина из Кудымкара стала одной из лучших среди многодетных России. У 38-летних Ирины и Вадима шестеро детей от пяти до семнадцати лет, двое из которых приемные.